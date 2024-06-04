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İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yeniden aday

HABER MERKEZİ
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad yeniden aday
İRAN'DA 2017 ve 2021 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından kabul edilmeyen eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 28 Haziran'da yapılacak 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığına bir kez daha aday oldu. İran'da 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden 13'üncü dönem Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine geçecek ismi belirlemek için 28 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları dördüncü gününde devam ediyor. eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, halktan gelen talep üzerine aday olduğunu belirtti.
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