İşgalci İsrail çocukların barındığı okulu vurdu

KATİL İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail ordusunun UNRWA okuluna düzenlediği kalleş saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, gece Nusayrat kampındaki bir UNRWA okulunun çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran bölümlerini bombalamasıyla gerçekleştirdiği korkunç katliamda yerinden edilmiş 40 Filistinliyi öldürdü. Ölenlerin 14'ü çocuk, 9'u kadındı.

ONBİNLERCE MASUM VAR

AYRICA, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 yerinden edilmiş Filistinli yaralandı" ifadesi kullanıldı. İsrail savaş uçaklarının Filistinlilerin sığındığı BM okuluna 3 roketle saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, okulun, İsrail ordusu tarafından hedef alınan 149'uncu barınma merkezi olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, yerinden edilenlerin barındığı merkezlerde onbinlerce kişinin bulunduğunu bilmesine rağmen bu katliamları defalarca vahşice gerçekleştirdi" ifadesine yer verildi.