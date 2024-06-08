150’den fazla BM okulu hedef alındı

İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarını 8 aydır sürdürüyor. Vahşetin sürdüğü topraklarda İsrail ordusunun saldırılarda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren çok sayıda merkezin yanı sıra 150'den fazla okulu vurduğu belirtildi.

BARINMA MERKEZİ

GAZZE'DEKİ Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma merkezi olarak kullandığı, Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına ait Esma Okulunu hedef alarak 3 Filistinlinin ölümüne 7'sinin de yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Okulun hedef alınmasıyla beraber, barınma merkezi olarak belirlenen ve İsrail'in hedef aldığı UNRWA okulu sayısı 150'yi geçti" ifadesi kullanıldı.