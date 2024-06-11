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Çöp balonundan sonra propaganda hoparlörü krizi

HABER MERKEZİ
Çöp balonundan sonra propaganda hoparlörü krizi
GÜNEY Kore ordusu, Kuzey Kore ile "çöp balonu gerilimi" sürerken Pyongyang yönetiminin "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığını açıkladı. Güney Kore ordusundan iki ülke arasındaki "çöp balonu gerilimine" ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin, "propaganda yayınları için" sınıra hoparlör yerleştirmeye başladığına ilişkin bulguların olduğu belirtildi. Yerleştirilen hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi. Güney Kore ordusu, hoparlörlerin sayısına ve yerine ilişkin bilgi vermezken, Kuzey Kore tarafından henüz herhangi bir yayın yapılmadığı kaydedildi.
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