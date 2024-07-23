Siyonist Netanyahu Amerika’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, masum Filistinlileri gaddarca katleden, Gazzelilere bomba yağdırarak soykırım yapmaya devam eden Siyonist Netanyahu'ya karşı başlattığı KÜRESEL VİCDAN HAREKETİ sonuçlarını veriyor.

Bilindiği gibi Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Astana zirvesinde, dost ve kardeşimiz Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve canımız Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile başbaşa görüşmüşler, siyonist Netanyahu'ya karşı alınacak ortak tedbirleri masaya yatırmışlardı.

Dost ve kardeşlerimiz Pakistan masum Filistinlilerin katili Netanhayu hakkında tarihi bir karar aldı. Helal olsun. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e.

Siyonist Netanyahu, RESMEN TERÖRİST İLAN EDİLDİ.

Pakistan hükümeti, Siyonist Başbakan Binyamin Netanyahu'yu resmen "terörist" olarak tanıma ve uluslararası toplumu da aynısını yapmaya davet etme kararı aldı.

Pakistan, İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli kurbanlarına yönelik desteğin hızlandırılacağını açıladı. Netanyahu'nun yargılanmasını talep eden Başbakan Şahbaz Şerıf'in sözcusu "Netanyahu bir terörist ve savaş suçlarının failidir" ifadesinin ardından, "Netanyahu, İsrail tarafından Filistin'de işlenen vahşetten sorumludur. Biz onu terörist olarak adlandırıyor ve uluslararası kamuoyundan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu terörist olarak tanımasını talep ediyoruz" çağrısında bulundu.

SİYONİST NETANYAHU AMERİKA'DA

Masum Filistinlilere karşı gaddarca 300 gündür saldıran Siyonist Netanyahu, ağababalarına koştu. Washington'a gelen Netanyahu, bugün ABD Başkan adaylığından önceki gün çekılen Biden ile buluşacak.

ABD'nin halen Başkanı olan Biden, evinde covid tedavisi görürken, Küresel Çete'nin büyük ailelerinin The Economist, Time, Newyork Times yayın organlarında başlatılan ÇEKİL BASKILARINA dayanamayarak, Başkan adaylığından Pazar günü çekilmişti.

ABD'ye Siyonist Netanyahu, Biden ile konuştuktan sonra sonra yarın ABD Kongresi ortak oturumunda konuşma yapacak.

Ağababasına koşan Netanyahu, 7 Ekim'den bu yana ilk yurt dışı seyahatini de ABD'ye yapmış olacak.

Netanyahu, Washington ziyareti için yola çıkarken Biden'ın Başkan adaylığından çekilmesine ilişkin konuştu.

'7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik (SOYKIRIM) verdiği destek nedeniyle Biden'den övgüyle söz etti.

Siyonist Netanyahu, ziyaretinin Biden'a uzun ve seçkin kariyeri boyunca İsrail için yaptığı şeylerden dolayı teşekkür etmek için bir fırsat olacağını söyledi.

Siyonist Netanyahu, bu savaş zamanında, İsrail'in Amerika ile bugün, yarın ve her zaman birlikte durduğunun bilinmesinin önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Her iki partideki dostlarıma, Amerikan halkı bir sonraki Başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in Amerika'nın Ortadoğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edeceğini söyleyeceğim. 40 yılı aşkın süredir tanıdığım Başkan Biden ile görüşmeyi planlıyorum.

Bu, onun savaşta ve kamu hizmetinde uzun ve saygın kariyeri boyunca Senatör, Başkan Yardımcısı ve Başkan olarak İsrail için yaptığı şeyler için kendisine teşekkür etme fırsatı olacak." Netanyahu, başkan adayı Trump'tan da çok memnun. Diyor ki, "İsrail için çok önemli olan iki partili desteği (ABD Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi parti) sağlamlaştırmaya çalışacağım." Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde ve Kongre'de yapacağı konuşmada, Siyonist Netanyahu şunları söylecekmiş: "Amerikan halkı bir sonraki başkan olarak kimi seçerse seçsin, İsrail'in, ABD'nin Ortadoğu'daki vazgeçilmez ve güçlü müttefiki olmaya devam edecek." Netanyahu, iki ülkenin "birleşik cephe" olmasının önemini de vurgulayacakmış, ABD ve İsrail'in "bugün, yarın ve daima birlikte" olduğunu söyleyecekmiş.

İşte Amerika bu. Masum Filistinlileri gaddarca öldüren siyonist Netayahu'yu bağırlarına basıyorlar. Dördüncü kez ABD Kongresi'nin her iki kanadına da konuşturuyorlar.

İTİRAFLAR...

Biden'ın soykırımcı siyonist Netanyahu ile ilgili politikasına karşı çıkarak görevinden istifa eden 12 Amerikalı yetkili, Washington'ın ulusal güvenliği tehlikeye attığını söyledi.

Eski yetkililerin yayımladığı ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın politikalarının Ortadoğu'yu daha da istikrarsızlaştırdığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "Amerika'nın İsrail'e verdiği diplomatik destek ve ülkeye sağladığı sürekli silah akışı, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesinde ve aç bırakılmasında inkar edilemez bir suç ortağı olmamıza yol açtı." Washington'ın yürüttüğü savaş siyasetiyle ABD'nin sırtına hedef tahtası yerleştirdiğini belirten eski hükümet yetkilileri, bu tutumun hem Filistinlilere hem de İsraillilere zarar verdiğine işaret etti.

Ortak açıklamada, Gazze savaşı politikasının ulusal güvenlik riski oluşturduğu ifade edilerek şöyle dendi:

"Ulusumuzun bölgedeki siyasi ve ekonomik çıkarları önemli ölçüde zarar görürken, dünyanın yeni bir stratejik rekabet dönemiyle şekillendiği ve ABD'nin güvenilirliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz böyle bir zamanda, bu güvenilirlik dünya çapında derinden sarsıldı.

Bildiriyi imzalayanlar arasında, Biden'ın İçişleri Bakanlığı'na özel yardımcı olarak atadığı ve istifasını duyuran Amerikalı Müslüman Maryam Hassanein'in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı'nda yabancı ülkelere silah transferlerini denetleyen ve ekimde istifa eden Josh Paul da yer alıyor.

Açıklamaya eski bir Beyaz Saray yetkilisi, iki eski Hava Kuvvetleri personeli ve Savunma İstihbarat Teşkilatı'ndan (DIA) istifa eden subay da imza attı.

SONUÇ

Küresel Çete'nin organları The Economist, Time, Newyork Times medya sukastını başlattılar, Demokrat Partili Başkan Biden'ı ZORLA İSTİFA ETTİRDİLER.

Şu anda, Biden'ın yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harrıs'i getirmeyi, yanına çok kuvvetli ve genç bir Demokrat valiyi getirmeyi planlamışlar. Başkan yardımcısı olarak, Pensilvanya Valisi Demokrat partili SHAPİRO, Kentucky ANDY BESHEAR Valisi ve Kaliforniya Valisi Newsom isimleri geçiyor. Ne tesadüf. Başkan adayı olması beklenen Harris de, yardımcılığına getirilmesi beklenen ÜÇ İSİM DE, eyaletlerınde BAŞSAVCILIK yaptılar ve vali seçildiler. SALINCAK EYALETLER....

Amerikan dolarının arkasındaki en güçlü yahudi ailesi Rothschild'lerin liderliğini yaptığı KÜRESEL ÇETE, desteklediği Demokrat Parti'nin tekrar Başkanlığı alması için hassas hamleler yapıyor. 5 Kasım'a kadar daha çok manevralara tanık olunacaktır. (YENİ SUİKASTLAR

DA OLABİLİR iddiaları var. Komplo iddiaları değil, akla yakın parametreler konuşuluyor.)