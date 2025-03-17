ABD Sana ve Sada kentlerine saldırdı: 31 sivil öldü!

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine düzenlediği hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 31 kişinin öldüğünü, 101 kişinin yaralandığını duyurdu. ABD güçleri önceki akşam saatlerinde Yemen'de Husilere yönelik saldırı başlattı. ABD Başkanı Donald Trump ise "Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri eylem başlatmasını emrettim" dedi. Husileri ve İran'ı tehdit eden Trump, "Saldırılarınız bugünden itibaren durmalı. durmazsa, daha önce hiç görmediğiniz şekilde cehennem üzerinize yağmur gibi yağacak" ifadelerini kullandı.

TEHDİTLER SAVURDU

Trump, "Eğer bunu yaparsanız, dikkat edin, çünkü Amerika sizi tamamen sorumlu tutacak ve biz buna karşı nazik olmayacağız" dedi. Husilere bağlı sözde Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Enis el-Asbahi, saldırıların tüm uluslararası hukuk ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, bunun "tam teşekküllü bir savaş suçu" olduğunu kaydetti. Sözcü Asbahi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana ve Sada'ya düzenlediği bir dizi hava saldırısında 24 kişinin öldüğünü, en az 23 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.