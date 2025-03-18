Cenevre’de Kıbrıs günü

Cenevre'de 5+1 formatlı gayrıresmi bir Kıbrıs toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantı, geçmiş konferanslardan "bir müzakere konferansı olmaması" özelliğiyle ayrışıyor. Taraflar, sorunun çözümü için nereye gidilebileceğiyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunuyor. Ankara toplantının geçmiş müzakere süreçlerinin devamı ya da yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olmadığını ifade ediyor. Toplantıda Ankara'yı KKTC'yi ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temsil ediyor.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM'

Toplantı öncesi KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara'ya gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. KKTC, Türkiye'nin garantörlüğü olmadan çözüm olmayacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Fidan da 8-9 Ocak'ta KKTC'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Üstel ile görüştü. Fidan burada ada için tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.

TARTIŞMALI BAŞÖRTÜSÜ KARARI

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kız çocuklarının başını nasıl kapatabileceğine yönelik tüzüğü değiştirdi. Bir ortaokulda kız öğrencinin başını açmasının istenmesi üzerine yapılan değişiklik ülkede tartışmalara yol açtı.

BANDANA FİKRİ

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda başörtüsünü yasaklayan ve kız çocuklarının başını nasıl örtmesi gerektiğini tanımlayan bir adım attı. Haberlerde bilgilere göre bir kız çocuğu, geçtiğimiz haftalarda okula başörtülü geldi. Okul yönetimi tarafından alınan kararla kız öğrencinin başını açması veya İlahiyat Koleji'ne gitmesi istendi. Kız öğrencinin bunu reddetmesi üzerine konu Eğitim Bakanlığı gündemine getirildi. Eğitim Bakanlığı ise, çareyi orta ve liselerde kıyafet yönetmeliğini değiştiren bir karar almakta buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla tüzük, öğrencilerin başlarını yalnızca bone üzerine bandana yerleştirilerek örtebileceği yönünde değiştirildi. Bu değişiklik, ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Öte yandan öğrenci ve ailesinin KKTC vatandaşı olduğu ve hiçbir koşulda okul değiştirmek ya da başörtüsünü çıkarmayı kabul etmeyeceği okul yönetimine bildirildi.