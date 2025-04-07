İşgalci İsrail’in saldırılarında 13 Filistinli daha hayatını kaybetti

SOYKIRIMCI İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinde bir evi ve Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef aldı. Saldırı sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in, Han Yunus kentindeki mülteci kampında bir evi hedef alması sonucu bir kız çocuğu hayatını kaybetti, olayda yaralananlar da oldu.

24 SAATTE 46 KİŞİ CAN VERDİ

HAN Yunus'un güneyinde İsrail insansız hava aracının (İHA) çiftçileri hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 46'ya ulaştı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1309 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 184 kişi yaralandı.