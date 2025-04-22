California’da evsizlerin tutuklanması gündemde

ABD'nin California eyaletinde yer alan San Jose kentinde, barınma imkânı sunulmasına rağmen bu teklifi üç kez reddeden evsiz bireylerin gözaltına alınabileceği açıklandı. Kentin Belediye Başkanı Matt Mahan, söz konusu uygulamayı yeni bütçe planına dahil etmeyi amaçladıklarını duyurdu. San Francisco'nun yaklaşık 77 kilometre güneyinde yer alan San Jose'de, geçici konut ve barınma alanları için fon ayrılması planlanıyor. Kent yönetimi hâlihazırda 1.000 kişilik barınma kapasitesine sahip küçük evler, dönüştürülmüş moteller ve otopark alanlarında geçici yaşam alanları işletiyor. Plana göre, evsiz bireylere ilk etapta uyarı ya da ceza kesilecek. Barınma teklifini üç kez reddedenler hakkında ise kamu arazisini izinsiz kullanma (izinsiz kamp yapma) gerekçesiyle adli süreç başlatılabilecek. Ancak Belediye Başkanı Mahan, bu uygulamanın son çare olduğunu vurguladı.