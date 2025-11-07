İsrail basını manşetine taşıdı: “Altay Türkiye’yi zirveye taşıyor”

NATO STANDARTLARINDA GÜÇLÜ PERFORMANS

İsrail merkezli gazete, Altay, NATO standartlarına uygun 120 mm'lik topa sahip ve 1.500 beygir gücünde Güney Kore menşeli dizel motorla çalışıyor. 65 ton ağırlığındaki Altay, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 450 kilometre menzile sahip. Komuta için stabilize panoramik gözlem sistemi, muharebe sensörleri ve gelişmiş haberleşme altyapısı tankın diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

İHRACAT POTANSİYELİ VE STRATEJİK ETKİ

İsrail merkezli Israeldefense'e göre, Altay tankı sadece Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda NATO'nun zırhlı birlik kapasitesine de önemli katkı sağlayacak. Katar başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya'daki birçok ülkenin bu yeni tanka ilgi gösterdiği ifade ediliyor.