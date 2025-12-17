Cinayetleriyle kan dondurdu: Kurbanlarının etini pişirdi The Sun'ın haberine göre 'Demir Diş' lakabıyla bilinen ünlü Sovyet seri katili Nikolai Dzhumagaliev, yaklaşık 40 yılın ardından ilk kez detaylı bir şekilde konuştu.









1991'de yeniden yakalanan ve Kazakistan'daki yüksek güvenlikli bir psikiyatri hastanesinde tutulan 73 yaşındaki şizofren katilin, 35 yıl sonra ilk kez ailesini aramasına izin verildiği belirtildi.

Yetkililer, yeni bir tedavinin ardından Dzhumagaliev'in "bilincini yeniden kazandığını", aniden berraklaştığını ve "normal şekilde iletişim kurmaya başladığını" duyurdu. Doktorlara göre, katil kendini belirgin biçimde daha iyi hissediyor. Rus basınına göre Dzhumagaliev, bundan böyle ayda iki kez yeğeniyle telefon görüşmesi yapabilecek. "Demir Diş" lakabını ise dişlerindeki metal kaplamalardan aldığı ifade edildi.