Türkiye ve Ermenistan arasında resmi pasaportlulara vize kolaylığı

Türkiye ve Ermenistan arasında resmi pasaportlulara vize kolaylığı

TÜRKİYE ile Ermenistan iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize kolaylaştırma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabilecek. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."

