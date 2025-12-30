Türkiye ve Ermenistan arasında resmi pasaportlulara vize kolaylığı

TÜRKİYE ile Ermenistan iki ülkenin resmi pasaport hamilleri için vize kolaylaştırma kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır. İki ülkenin 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabilecek. 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir."