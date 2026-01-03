Almanya’da istihdam 2020’den bu yana ılk kez düşüşe geçtı

ALMANYA'DA toplam istihdam, devam eden ekonomik yavaşlama ve zor durumda olan sanayi nedeniyle geçen yıl 2020'den beri ilk kez düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, geçen yıl ortalama toplam istihdam 46 milyon olarak gerçekleşti. Böylece ülkede istihdam edilen kişi sayısı Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve 2024 yılına göre 5 bin kişi azaldı. Destatis açıklamasında, Kovid-19 pandemisinin yaşandığı 2020 yılı hariç istihdamın 2006'dan bu yana sürekli arttığı hatırlatıldı. İstihdam, Kovid-19 salgını öncesi 15 yıl boyunca artarken, salgının ilk yılı olan 2020'de bir önceki seneye göre yüzde 0,7 başka bir deyişle 325 bin düşüş göstermişti. Geçen yıl istihdam kayıpları öncelikle sanayi sektöründe yaşanırken kamu sektöründe yeniden büyüme görüldü.