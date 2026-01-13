Grönland için jeopolitik düğün

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik istekleri üzerine çare aranıyor. Avrupa basınında çıkan ABD ile Danimarka arasında diplomatik gerilime neden olan Grönland tartışması, internet kullanıcılarının mizahi yaklaşımıyla bambaşka bir boyut kazandı. Dünya genelinde hızla yayılan paylaşımlarda, jeopolitik kriz "kraliyet evliliği" üzerinden esprili bir dille yorumlandı. Öte yandan bir öneriye göre, Trump'ın 19 yaşındaki oğlu Barron Trump ile Kral Frederik X ile Kraliçe Mary'nin ikinci çocuğu olan Prenses Isabella'yla evlenmeli ve Grönland, ABD'ye 'çeyiz' olarak verilmeli. Nikah şahidi ise Genel Sekreter Rutte olmalı. Böylece NATO'nun parçalanması önlenmeli.

AVRUPA'DA GERGİNLİK VAR

GRÖNLAND dünyanın en büyük adası. Almanya'nın altı katı büyüklüğünde. Grönland'da yaklaşık 57 bin kişi yaşıyor. Trump Grönland'ı ABD'nin kontrolü altına alma arzusunu gerçekleştirirse bu sadece NATO için varoluşsal bir tehdit değil, aynı zamanda AB için de büyük bir kriz anlamına gelir mi? Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Grönland'ın geleceği için kimse ABD ile askeri olarak savaşmayacak" açıklaması yaptı. Trump'ın açık sözlü tavrı, kimilerine göre KORKUT-TESLİM AL taktikleri, Avrupalı müttefiklerini son derece tedirgin etti. Genelde tek başlarına ya da birlikte ayağa kalkıp ABD başkanıyla karşı karşıya gelme ve olası sonuçlarıyla yüzleşme riskini almaktansa, ikili ilişkileri korumak amacıyla ABD başkanını idare etmeye çalışmayı tercih ediyorlar. Şu anda Avrupa'daki gerginlik hissedilir boyutta.