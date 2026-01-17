Trump: Gazze’de Barış Kurulu kuruldu, üyeleri açıklayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulduğunu ve kurul üyelerinin yakın zamanda duyurulacağını açıkladı. Trump, yaptığı paylaşımda, "Barış Kurulu'nun kurulduğunu duyurmak benim için büyük bir onurdur. Kurul üyeleri kısa süre içinde açıklanacak, ancak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu kurul, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde toplanmış en büyük ve en prestijli kuruldur" ifadelerini kullandı.

NOBEL ÖDÜLÜ'NE KAVUŞTU

BARIŞ Kurulu Başkanı olarak yeni bir yönetimi desteklediğini vurgulayan Trump, "Geçiş sürecinde Gazze'yi yönetmesi için, Kurul'un Yüksek Temsilcisi tarafından desteklenen, yeni atanmış bir Filistin Teknokrat Hükümeti olan Gazze İdaresi Ulusal Komitesi'ni destekliyorum. Türkiye, Mısır ve Katar'ın desteğiyle, Hamas ile tüm silahların teslim edilmesi ve her tünelin imha edilmesini içeren kapsamlı bir silahsızlanma anlaşması sağlayacağız. Hamas, son cenazenin İsrail'e iadesi de dahil olmak üzere taahhütlerini derhal yerine getirmeli ve gecikmeden tam silahsızlanmaya geçmelidir" açıklamasında bulundu. Öte yandan Trump, dün Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplantı sonrası Trump, "Venezuela'dan Maria Corina Machado ile tanışmak benim için büyük bir onurdu. O, pek çok zorluğun üstesinden gelmiş harika bir kadın" dedi. Görüşmede Machado, kendisine verilen 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a takdim etti. Paylaşımında Machado'nun ödülünü kendisine sunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Maria, yaptığım çalışmalar için bana Nobel Barış Ödülü'nü takdim etti. Karşılıklı saygının ne kadar güzel bir göstergesi. Teşekkürler Maria" diye konuştu.