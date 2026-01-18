Deyr Hafir bölgesi terörden kurtuldu

SURİYE ordusu terör örgütü YPG'nin üslerini vurmaya devam ederken dün sabah saatlerinde Deyr Hafir bölgesi teröristlerden tamamen temizlendi. Bölgede mayın arama çalışmaları başlarken askeri birlikler şehre girdi. Öte yandan Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada operasyonun genişletileceğinin sinyali verildi. Açıklamada yeni hedef olarak Rakka gösterildi. Halep'te yaşanan gelişmelerden sonra SDG'nin, Suriye'ye entegre olmakta direnmesi halinde nasıl bir süreç yaşanacağının planlaması yapılıyor. Türkiye ve Şam yönetimi, entegrasyon konusunda kararlı. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda Rakka ve Deyrizor'a yönelik operasyonlar da gündeme gelebilir. Yapılan açıklamada, Şam yönetimine bağlı birliklerin stratejik öneme sahip Tabka kenti yönünde ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, sahadaki askeri harekatın planlanan hedefler doğrultusunda sürdüğünü ifade etti. Öte yandan Deyr Hafir'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin Meskene içine ilerlemesi devam ederken burada teröristlerin açtığı ateşte 2 asker hayatını kaybetmişti.