‘Maduro serbest olana kadar dinlenmeyeceğiz’

VENEZUELA İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Apure eyaletinde düzenlenen etkinlikte güvenlik güçlerine seslendi. Başkan Maduro'nun önemli destekçilerinden biri olarak bilinen Cabello önemli açıklamalarda bulundu. Cabello, ABD tarafından kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'ın özgürlüğü için bir an bile duraksamayacaklarını açıkça beyan etti. Apure eyaletinde güvenlik güçlerine seslenen Cabello, emperyalistlerin Venezuela'nın iradesini ipotek altına alamayacağını ve halkın seçtiği liderlerine sonuna kadar sadık kalacaklarını vurguladı. Cabello, "Maduro serbest kalana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, ülkede savunma ve güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik güçlerine yapılan araç ve teçhizat sevkiyatıyla birlikte, dış müdahalelere karşı sokaklardaki denetimler kesintisiz hale getirildi.