Trump’ın daveti Netanyahu’yu çıldırttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze Barış Kurulu'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etmesi İsrail'de deprem etkisi yarattı. Davetten habersiz olduğu belirtilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gelişme sonrası sert bir açıklama yayımlaması, Tel Aviv'de yaşanan sarsıntının boyutunu ortaya koydu. İsrail Başbakanlık Ofisi'ne göre, Trump'ın daveti İsrail ile önceden koordine edilmediği için tam bir sürprizle karşılandı. Haberlere göre, yaklaşık iki hafta önce Netanyahu, Trump'a Türk askerinin Gazze'ye konuşlandırılmasına İsrail'in kesin bir şekilde karşı çıktığını ancak ABD Başkanı'nın, Türkiye'nin Gazze'nin yönetimini denetlemesi planlanan Barış Konseyi'nin bir parçası olmasında ısrar ettiği bildirildi. Maariv Gazetesi, bu tablonun İsrail için kötü bir senaryo olduğunu vurguladı.