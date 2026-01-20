İspanya’da yüksek hızlı tren kazasında 39 can kaybı

İSPANYA'NIN güneyinde raydan çıkan yüksek hızlı tren karşıdan gelen trenle çarpıştı, en az 39 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı. Yetkililer bunun, ülkede son yıllarda yaşanan en kötü demiryolu kazası olduğunu söylüyor. Málaga'dan Madrid'e giden bir trenin vagonları raydan çıktı ve karşı şeride geçerek Córdoba şehri yakınlarındaki Adamuz'da karşı yönden gelen bir trenle çarpıştı. Her iki trende toplam 400 yolcu ve personel bulunduğu belirtildi. En az 73 kişi hastaneye kaldırıldı ve 24'ünün ağır yaralı olduğu, aralarında dört çocuk bulunduğu aktarıldı.