Şili yanıyor!

2024'TE Şili'nin orta kıyı kesimlerinde çıkan büyük yangınlarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti. Şili'nin orta ve güney kesimlerinde pazar günü etkili olan orman yangınlarında en az 18 kişi hayatını kaybetti, binlerce hektarlık alan kül oldu ve yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, ülkenin şiddetli bir sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğunu açıkladı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan Biobío ve komşu Ñuble bölgelerinde 'felaket hali' ilan edildiğini duyurdu. Bu karar, ordunun da sürece dahil edilmesiyle yangınlara müdahalede daha geniş koordinasyon sağlanmasına olanak tanıyor. Ulusal Orman Ajansı'na göre, şu ana kadar iki düzineden fazla aktif yangın, yaklaşık 8 bin 500 hektarlık (21 bin dönüm) alanı etkiledi.