Suriye’de Aktan Hapishanesi teröristlerden tamamen kurtarıldı

SURİYE İçişleri Bakanlığı, Rakka vilayetinde terör örgütü YPG/ SDG'nin kontrolünde bulunan Aktan Hapishanesi'nin teslim alındığını bildirdi. Cezaevleri ve Islah İdaresi'nin hapishanede çalışmalarına başladığı ve burada tutulanlarla ilgili kapsamlı incelemeler yaptığı aktarılan açıklamada, "Her tutuklunun dosyası inceleniyor ve yasal prosedürlerin tüm tutuklulara uygulanması sağlanıyor" ifadeleri yer aldı. Aktan Hapishanesi'nin korunması ve güvenliğinin sağlanması ile içerideki güvenlik durumunun kontrol edilmesi için "Terörle Mücadele Dairesi ve diğer ilgili yetkililerden" özel ekipler oluşturulduğu kaydedildi.