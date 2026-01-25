İran’da bombalı saldırıyla bağlantılı 2 kişi idam edildi

İRAN'DA Eylül 2023'te bir otobüse düzenlenen, 18 aylık bir bebeğin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla suçlanan ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ifade edilen iki kişinin idam cezaları infaz edildi. Suçlu bulunan Ersalan Şeyhi ve Amanç Karvançi adlı iki mahkumun gerçekleştirdiği saldırı, ülkede büyük infiale yol açarken güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı operasyonlar sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu ifade edilen şüpheliler yakalanmıştı. İran yargısı, mahkeme sürecinde saldırının DEAŞ adına planlandığının ve örgütsel talimatla gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.