Dünya Sağlık Örgütü alarm vermişti: Hindistan'dan Nipah virüsü açıklaması

Bazı medya organlarında Nipah virüsüne ilişkin "yanıltıcı" ve "hatalı" vaka sayılarının dolaşıma sokulduğu belirtilen açıklamada, yalnızca resmi kaynaklarca doğrulanmış bilgilere itibar edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Hindistan'da Batı Bengal eyaletinde Aralık 2025'ten bu yana yalnızca 2 Nipah virüsü vakasının tespit edildiği ve bu vakalarla bağlantılı temaslıların tamamının testlerinin negatif çıktığı aktarıldı.

ŞU ANA KADAR YENİ VAKA YOK

Doğrulanmış vakalarla bağlantılı toplam 196 temaslının tespit edilerek izlemeye alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin tamamının hastalığa ilişkin belirti göstermediği ve yapılan testlerde Nipah virüsüne rastlanmadığı bilgisi verildi.

Nipah virüsüne karşı gerekli tüm halk sağlığı tedbirlerinin alındığı vurgulanan açıklamada, şu ana kadar yeni bir vakanın belirlenmediği bildirildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde, 13 Ocak 2026'da Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, virüsü "salgın riski taşıyan" patojenler arasında sınıflandırarak acil araştırma çağrısında bulunmuştu.





NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.