Refah Sınır Kapısı pazar günü iki yönlü açılıyor

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Refah sınır kapısının pazar günü her iki yönde de yeniden açılacağını duyurdu.

İNSANİ YARDIMLAR VE SİVİL GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLIYOR

COGAT tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nın pazar günü itibarıyla faaliyete geçeceği bildirildi. Açıklamada, sınır kapısının Filistinlilerin bölgeye giriş ve çıkışına izin verecek şekilde her iki yönde de açılacağı vurgulandı.

GEÇİŞLER SINIRLI OLACAK

Yetkililer, geçişlerin sınırlı sayıda sivil için geçerli olacağını belirterek, "Mısır ile koordinasyon içinde, sadece savaş sırasında Gazze'den ayrılanların Gazze Şeridi'ne dönüşüne izin verilecek" denildi.

MAYIS 2024'TEN BU YANA KAPALIYDI

Ateşkese rağmen Gazze'nin İsrail dışında dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı açmayan İsrail, Mayıs 2024'ten bu yana Refah Sınır Kapısı'nı işgal altında tutuyor.