Milletvekilleri de katıldı | İngiltere'den Filistin'e destek: On binler sokağa döküldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan on binlerce Filistin destekçisi, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürmesine tepki gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Russel Meydanı'nda toplanan on binlerce kişi, Filistin'e destek için Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve bakanlıkların bulunduğu Whitehall Caddesi'ne yürüdü.

İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım devam ettiği gerekçesiyle düzenlenen ulusal yürüyüşe katılan eylemciler, İngiliz hükümetinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesine tepki gösterdi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistin destekçileri, İngiltere ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Filistin destekçileri, İngiltere hükümeti, kamu kurumları ve şirketlerinden, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine destek vermemesini de talep etti.

Yürüyüşe, İngiliz milletvekilleri Zarah Sultana ve John McDonell ile Gazze'de görev yapan Filistin kökenli İngiliz doktor Ghassan Ebu Sitte'nin yanı sıra çok sayıda isim katılarak destek verdi.

Ekim 2023'ten bu yana İngiltere'de ulusal çapta 30'dan fazla yürüyüş düzenlendi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin son verilerine göre, 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu 1450 ihlal gerçekleştirdi, bu ihlallerde 524 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1360 kişi yaralandı.

