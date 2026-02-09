Epstein’in İsrail bağlantısı ortaya çıktı

ABD'DE reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı belgelerden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2005 yılında vergi için sunduğu belgelere bakıldığında Epstein'in İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yardım ettiği görülüyor. Epstein'in 3 Mart 2005'te "İsrail Savunma Kuvvetleri Dostları" isimli derneğe 25 bin dolar bağış yaptığı, ayrıca Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimcilere fon sağlayan "Yahudi Ulusal Fonu" isimli derneğe de 15 bin dolar ve Yahudi Kadınlar Ulusal Konseyi isimli kuruluşa 5 bin dolar bağışta bulunduğu göze çarpıyor.