“İsrail’in Somaliland’de askeri üs kurmasına izin vermeyeceğiz”

SOMALİ Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somaliland'i tanıma kararını "uluslararası hukuka aykırı ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, İsrail'in bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıkacaklarını söyledi. Mahmud, İsrail'in Somaliland'de askeri varlık oluşturma ihtimaline ilişkin, "Somali olarak buna asla izin vermeyiz. Böyle bir girişimi kabul etmeyeceğiz ve karşısında duracağız" dedi. Olası bir İsrail askeri üssüne karşı Somali'nin tutumunu net ifadelerle ortaya koyan Mahmud, "Kendi kapasitemiz ölçüsünde mücadele ederiz. Elbette kendimizi savunacağız. Bu da eğer İsrail güçleri gelirse onlarla yüzleşeceğimiz anlamına gelir. Buna karşıyız ve buna asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.