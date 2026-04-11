İslamabad’daki ateşkes öncesi Lübnan gerginliği yaşanıyor

ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri öncesinde Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraflar arasında üzerinde uzlaşı sağlanan bazı başlıklarda henüz adım atılmadığını belirtti.

VANCE OLUMLU KONUŞTU

GALİBAF, "Taraflar arasında mutabık kalınan Lübnan'da ateşkes ile İran'ın bloke edilen varlıklarının müzakereler öncesinde serbest bırakılması hususları henüz hayata geçirilmedi. Bu iki husus, müzakereler başlamadan önce mutlaka yerine getirilmelidir" ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, İslamabad yolculuğu için uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Müzakereyi sabırsızlıkla beklediklerini belirten Vance, "Bunun (müzakereler) olumlu olacağını düşünüyorum. İranlılar iyi niyetle hareket ederse, biz de açık el uzatmaya hazırız. İranlılar bizimle oyun oynamaya kalkarsa, müzakere heyeti o kadar anlayışlı olmaz." ifadelerini kullandı. Vance, olumlu bir müzakere süreci umduklarını da sözlerine ekledi.

PEZEŞKİYAN: TÜRKİYE'NİN TUTUMUNU TAKDİR EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye'nin ABD-İran savaşındaki tutumuna ilişkin açıklamada bulundu. Pezeşkiyan, "Türkiye'nin, İran'a yönelik acımasız saldırıları kınayan tutumu ve özellikle Türk milletinin İran'la etkileyici dayanışmasını takdir ediyoruz" dedi.

TRUMP-NETANYAHU KAPIŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in Lübnan ile ateşkes müzakereleri talep etmesinden önce "gergin" bir görüşme yaptığı öne sürüldü. Kaynaklar, Netanyahu'nun görüşmenin sonunda eğer Lübnan ile görüşme talep etmezse Trump'ın tek taraflı ateşkes ilan edebileceğini anladığını aktardı. Bu görüşmenin, Trump ve Netanyahu arasında Lübnan konusunda yapılan 3. telefon konuşması olduğuna işaret eden kaynaklar, salı günü Trump, İran'da ateşkes ilan etmeden önce başka bir görüşme daha yapıldığını belirtti.