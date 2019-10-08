“AKÜ’ye yeni bir odak noktası gerekiyor”

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, “Yeni dönemimizde mühendislik ve gıda gibi farklı alanları öne çıkaracağız. Öğrenci ve kalite merkezli eğitimi önemsiyoruz” dedi

NAİL AZBAY/ EGE'NİN BİLİM YUVALARI (8)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversitenin yeni dönemdeki hedeflerinden bahsederek, "Eğitim kalitesi önceliğimiz olacak" dedi. Daha önce üniversitenin sağlık odaklı gittiğini, üniversitelerin ayrılmasıyla AKÜ'ye yeni bir odak noktası gerektiğini belirten Karakaş, "Yeni dönemde mühendislik ve gıda gibi farklı alanları öne çıkaracağız. Akreditasyon çalışmalarımız olacak" diye konuştu. Karakaş, "Aktif olarak 10 fakülte, yedi 4 yıllık yüksekokul, 3 enstitü ve 14 meslek yüksek okulumuz var. 38 bin öğrencimiz bulunuyor.Yeni açılan bölümlere de bu dönem öğrenci almaya başlıyoruz. Hem lisans ve önlisans hem de lisansüstü programlarımız var. Fakültelerimiz içinde öne çıkan birçok bölümümüz bulunuyor. Akademik anlamda kadromuz ve personelimiz iyi durumda. Altyapımız çok iyi. Üniversitemizdeki tüm laboratuarlarımızı gezdim. Oldukça iyi durumda olduğunu gördüm. Temel vizyonumuzu öğrenci merkezli ve kalite odaklı bir eğitim olarak belirledik" dedi.





BÖLGESEL VİZYON ŞART



Üniversitenin yeni odak noktalarının belirli ölçüde tanıtıma ihtiyacı olduğuna işaret eden Karakaş, "Bizim 4 yılda uygulayacağımız politikaların halka mal edilmesi gerekiyor. Çünkü bizim kurumsal anlamda belediye ve diğer kurumlardan akademik örgütlenme itibariyle farklı bir yapımız var. Doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na bağlıyız. AKÜ Afyon'un üniversitesidir. Üniversitelerin sadece evrensel misyonları yoktur. Aynı zamanda ulusal ve bölgesel vizyonları da vardır. Biz bu bölgesel vizyonu önemsiyoruz. Üniversitenin, şehrin ve bölgenin dinamikleri ve kaynaklarıyla kaynaşmasını istiyoruz. Üniversite sahip olduğu güçle, birikimle, bilgiyle, teçhizatlarıyla, insan kaynağıyla birlikte gelir kaynaklarını ortaya çıkarsın. Bölgenin insanıyla, kuruluşlarıyla, iş yaşamıyla sıkı ilişki içinde olmasını istiyoruz. Önce bölgesel, sonra ulusal, sonrasında uluslararası işbirlikleri çerçevesinde üniversitenin hayat bulması taraftarıyız" diye konuştu.



YENİLİKLER EKLENECEK



Yönetim olarak kurumsal hafızaya önem verdiklerinin altını çizen Karakaş şöyle konuştu:

"Geçmişte yapılan her şeyi önemli sayıyoruz. Bundan sonra biz buna ne katabileceğimizin peşindeyiz. Geçmişte olup bitenlere takılmadan, geçmişte elde edilen olumlu birikimler üzerinde hareket ederek yeni şeyler eklemek istiyoruz. Üniversite-şehir, üniversite- sanayi ve üniversite-medya ilişkisine de bu bağlamda bakıyoruz. Geçmişteki olumsuzlukların arkada kaldığını düşünerek, bu zemin üzerinden nasıl yeni ilişkiler kurabiliriz, bunun arayışındayız. Bu anlamda samimiyet gösterip irade ortaya koymak istiyoruz. Ne kadar başarılı oluruz onu daha sonra göreceğiz ama başarılı olacağımıza inanıyoruz."





KONTENJAN DENGESİ



YKS sonuçları doğrultusunda AKÜ'nün kontenjan durumunda bir azalma söz konusu olmadığını kaydeden Karakaş şunları söyledi:

"AKÜ olarak kontenjan anlamında bir kaybımız yoktur. Aslında bu yıl YÖK yüzde 20 civarında kontenjanları düşürdü. Ama buna rağmen biz kayıp yaşamadık. Önceki süreçte Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak bu işleri takip ettim. Kayıp yaşayacağımız alanları telafi edecek çalışmalar yaptık. Yeni 13 bölümümüze öğrenci veriliyor. Psikoloji, Endüstriyel Tasarım, Sigortacılık ve Aktüerya Bölümü gibi yeni bölümlerimiz var. Daha önce kapanmış Malzeme Birimleri Mühendisliği'ne de öğrenci alımı gerçekleştirdik. Dokuz farklı MYO'da lisans bölümleri açtık. Yeni bölümlerle kontenjanı düşürülen bölümler arasında bir denge sağlandı. Denk duruma getirdik diyebiliriz."

YARIN: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ