Afyonkarahisar'da bir kişi sokak ortasında bir anda kendini jiletlemeye başladı

Afyonkarahisar'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir vatandaş, sokak ortasında bir anda kendisini jiletlemeye başladı. Çok sayıda vatandaşın da şahit olduğu olayla ilgili soruşturma başlattı.