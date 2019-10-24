Afyonkarahisar'da bir kişi sokak ortasında bir anda kendini jiletlemeye başladı

Afyonkarahisar'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir vatandaş, sokak ortasında bir anda kendisini jiletlemeye başladı. Çok sayıda vatandaşın da şahit olduğu olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde daha önce de çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan H.D. isimli vatandaş, bu defa da ilçenin en işlek caddelerinden Girne caddesinde jilet kullanarak kendisine zarar vermeye başladı.
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