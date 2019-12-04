Mustafa Tutmaz:‘Gıdanın merkeziyiz gastronomi kentiyiz

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gıda merkezli bir şehir olduklarını söyleyerek, “Birçok lezzetimizi festivalle dünyaya duyurduk, gastronomi şehri olduğumuzu UNESCO tescilledi. Termal, turizm, doğal yaşam ve sporda da aranan bir iliz” dedi

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, gıda merkezli bir şehir olduklarını söyleyerek, "Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğu UNESCO tarafından tescillendi. Dünyada 36 şehir arasında yer alıyoruz" dedi. Termal, turizm ve spor alanlarında aranılan bir şehir olduklarını vurgulayan Vali Tutulmaz, çalışmalarını ve projelerini şöyle dile getirdi: "Afyonkarahisar 17 ilçesi olan bir il. 2 yılı aşan görevim boyunca ilçelerimizi sık sık ziyaret ettim. Tanıtım faaliyetleri, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve kitap okumaya teşvik, hayırsever yatırımlarının artması, girişimcilere destek olunması gibi konularda kendimi görevli hissettim. Bir şehrin markalaşması kolay değil. Birlik ve beraberlik, aynı noktaya odaklanmak ve ortak paydanın ilin menfaati olması gerektiği anlayışıyla yeni bir hikaye yazma çabasında olduk."

İNTERNETTEN TANITIM

"Şehrin tanıtımında interneti iyi kullanmanın önemini bilerek, Valiliğimiz bünyesindeki Turizm Tanıtım Bürosu ile şehrimizi sosyal medyadan dünyaya açıyoruz. VisitAfyon adlı internet sitemizde de aynı şekilde tanıtım çalışmalarımız anlık güncelleniyor. İngilizce ve Türkçe dil seçenekleriyle kullanıma sunduğumuz VisitAfyon ile kimseye ihtiyaç duymadan şehri gezebilir, turistik mekanlar hakkında bilgi alabilir ve nerede ne bulabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz."

ETKİNLİK ŞEHRİ OLDUK

"Sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık veriyoruz. 2. Afyonkarahisar Kitap Fuarı, Gasto Afyon Lezzet Festivali, Klasik Müzik Festivali, Caz Festivali, Türkiye Oryantring Şampiyonası, Frig Fotofest Ulusal Fotoğraf Festivali, Kale Yarışı, Frig Ultra Maratonu, yine bu yıl ilk kez yapılan Frig Macera Yarışları bunlardan bazıları. Afyonkarahisar son birkaç yılda futbol takımlarının kamp için tercih ettiği bir il oldu. İklimi, spor kompleksi ve termal tesisleriyle kamp yapmak isteyen takımların ilgisini çekiyor. Her yıl yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda takımı ağırlıyoruz."

42 ŞEHİR ARASINDAYIZ

"Termali ön plana çıkarmak istedik. Girişimlerimizle Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği üyesi olduk ve bu alanda dünyadaki 42 şehir arasına girdik. Artık elimizde termalimizin kalitesini belirleyen bir belgemiz var. Termal suyun şifasını sağlıkla birleştirdik. Yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırladığımız termal otellerimize ilgi her geçen gün artıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulması da bu noktada elimizi güçlendirdi. Üniversitemiz 200 yatak kapasiteli fizik tedavi bölümü ile bölgeye hizmet veriyor."

GIDANIN MERKEZİYİZ

"Şehrimiz farklı medeniyetlerin kesiştiği bir il olmasının zenginliğini mutfağında yaşatıyor. Gıdanın merkezi konumunda bir ildir. Lokum, sucuk, yumurta, kaymak ön plana çıkıyor ama bunların dışında sayısız lezzet var. Bunların tanıtımı için Gasto Afyon Lezzet Festivali düzenledik. 2 yıldır yaptığımız bu festivalde keşkeği, patatesli ekmeği, bükmeyi, katmeri, lokumu, sucuğu, kaymağı, ekmek kadayıfını ve yöresel yemeklerimizi Türkiye'nin ve dünyanın ünlü şefleri aracılığıyla duyurmaya çalıştık. Geçen yıl UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na başvuruda bulunduk ve Afyonkarahisar'ın gastronomi şehri olduğu UNESCO tarafından tescillendi. Dünyada 36 şehir arasında yer alıyoruz."

'İHRACATTA LİDER İLLERDENİZ'

"Afyonkarahisar deniz dışında bütün turizm alanlarına müsait bir il. Gelecek 10 yılda adından en fazla bahsettirecek illerden birisiyiz. Önümüzdeki süreçte kalkınma, gelişme, ilerleme ve tanınma yönü en fazla olan illerden birisidir. Gıdanın başkenti, termalin yıldızı, gastronomi şehri, tarihte birçok devletin hüküm sürdüğü 5 bin yıllık geçmişe sahip bir il. Afyonkarahisar üretimiyle ve ihracatıyla ülkemize en fazla girdi sağlayan illerden biridir. Mermer ve yumurta ihracatında başı çekiyoruz. Aynı zamanda haşhaş, patates, kiraz, vişne üretiminde Türkiye'de üst sıralarda yer almaktadır. Ben tüm vatandaşlarımızı Afyonkarahisar'ı keşfetmeye, eşsiz lezzetleri tatmaya, termalde şifa ve huzur bulmaya, Frig Vadisi'nde 3 bin yıl öncesine gitmeye, Akdağ'da yeşilin ve mavinin tonlarında dinlenmeye davet ediyorum."

HÜSEYİN KILIÇ