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Afyonkrahisar'da tarihi Tevrat ele geçirildi

Afyonkrahisar'da tarihi Tevrat ele geçirildi

10.02.2020, 17:33

ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda niteliği taşıyan Tevrat kitabı ile birlikte 6 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da, jandarma komutanlığı görevlilerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Tevrat ve üzerinde çeşitli yazılar olan, yazılı şerit şeklinde malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İ.G. isimli şüpheli şahıs, takibe alınmış ve İhsaniye İlçesi Gazlıgöl mevkiinde tesis edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında 06 HA..plakalı ve 03 BA..plakalı araçlar durdurularak S.T., Y.E., M.Y., M.K., F.Ç. ve İ.G. isimli şüpheli şahıslar yakalanmış, şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde üç adet Tevrat Kitabı, üç adet yazılı şerit olmak üzere toplamda altı parça tarihi eser ele geçirilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, adli makamlara sevk edilmiştir."

İHA

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