Afyonkarahisar'da 4 gündür haber alınamayan kadın aranıyor

Afyonkarahisar'da yaşayan Dursiye Sağlam adındaki 44 yaşındaki kadından 4 gündür haber alınamıyor. Kayıp kadını bulmak için çalışma başlatıldı, kent genelinde aranıyor.

Afyonkarahisar'da çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 44 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Osmangazi Mahallesi'nde bir otelde çalışan Dursiye Sağlam (44), 11 Şubat'ta gece iş yerinden ayrıldı. Kanlıca Mahallesi'ndeki evine gelmeyen ve kendisine ulaşılamayan Sağlam'ın ailesi, ertesi gün durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 4 gündür kayıp olan, evli ve 2 çocuk annesi kadını bulmak için kent genelinde çalışma başlattı.