Önce bıçaklandı sonra yakıldı

Afyonkarahisar’da yaşayan Dursiye Sağlam’ın, gönül ilişkisi yaşadığı kamyon şoförü Ahmet C. tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedinin yakıldığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da bir hafta önce işten çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Dursiye Sağlam'ın (44), kısmen yanmış cesedi bulundu. Dursiye Sağlam'ın en son görüştüğü kamyon şoförü Ahmet C. gözaltına aldı. Ahmet C. ifadesinde gönül ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Dursiye Sağlam'ı ayrılmak isteyince bıçaklayarak öldürüp cesedini yaktığını itiraf etti.

KAFEDE ÇALIŞIYORDU

Ahmet C'nin, Müge Anlı'nın programına katılarak 'Dursiye Hanım benim ablam. Aramızda abi-kardeş ilişkisinden başka bir şey yok" dediği ortaya çıktı. Kent merkezindeki bir kafeteryada çalışan, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam, 11 Şubat'ta gece mesaiden çıktıktan sonra ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine polis ve jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 21.30 sıralarında Afyonkarahisar-Çobanlar karayolu üzerinde ceset olduğu ihbarını aldı.



44 yaşındaki Dursiye Sağlam iki çocuk annesiydi.

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Bölgeye giden ekipler, yol kenarındaki çukurda, vücudunun yarısı yanmış kadın cesediyle karşılaştı. Cese-din, Dursiye Sağlam'a ait olduğu tespit edildi. Gelen ekiplerin incelemesi sonrası Dursiye Sağlam'ın cenazesi morga konuldu.