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’da ekmek rekabeti kızıştı

Aydın’da ekmek rekabeti kızıştı
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Aydın Karacasu'da fırıncıların rekabetiyle ekmek fiyatının düşmesi vatandaşa yaradı. İlçede kısa süre önce açılan bir fırın 200 gramı 1 lira 25 kuruştan satılan ekmeği 1 liradan satmaya başladı.

HALK EKMEK'E TEPKİ
Diğer fırınlar da ekmeğin fiyatını düşürürken bazı fırınlarda ekmek 75 kuruşa kadar düştü. Günlük 10 bin ekmeğin üretildiği Karacasu'da rekabet vatandaşa yararken, bunun ne zamana kadar süreceği merak ediliyor. Bilindiği gibi Büyükşehir yasasının ardından ilçede Halk Ekmek'e ait iki satış yeri açılmış, fırınlar tepki göstermiş ve Halk Ekmek'e karşı fiyatları aşağı çekince, Halk Ekmek Karacasu'da faaliyetine son vermişti.

KAZIM YÖRÜKCE

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