Kamyona arkadan çarptı kurtarılamadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Halil Gürdal (27) yaşamını yitirdi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden Halil Gürdal'ın kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Yunus İ'nin kullandığı patates püresi yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Gürdal araç içerisinde sıkışarak yaşamını yitirdi.
NAİL AZBAY
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