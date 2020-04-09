  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Devletin verdiği bin liranın yarısını 'na bağışladı

Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

09.04.2020, 11:14

'ın Şuhut ilçesinde, 76 yaşındaki Ahmet Gözükara, devletin verdiği bin liranın yarısıyla 'na bağışta bulundu.

Ağzıkara köyünde yaşayan Gözükara'nın evine gelen jandarma ekibi, "Ahmet amca Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyasına bağışlamak istediğiniz 500 lirayı Ziraat Bankasına götürdük, senin adına yatırdık." diyerek bilgilendirmede bulundu.

"Bizden herhangi bir isteğin var mı?" diye soran ekibin bağış dekontunu verdiği Gözükara ise "Devletimiz sağ olsun. Milletimiz var olsun." diye konuştu.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Devletin verdiği bin liranın yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA