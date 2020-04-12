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Haberler Afyonkarahisar 15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor

15 yaşındaki Hilal'den 3 gündür haber alınamıyor

12.04.2020, 11:35

'da Cuma günü kaybolan 15 yaşındaki genç kızdan haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşbaşı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan Hilal Işık (15), 10 Nisan Cuma günü evinden dışarıya çıkmasının ardından tekrar bir daha dönmedi. Kayıp kızı çevrede arayan ailesi, bir sonuca ulaşamayınca durumu Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Polis, kayıp kızı bulabilmek için çalışma başlattı.

İHA

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