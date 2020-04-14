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Haberler Afyonkarahisar Emet'te korkutan yangın! Ormana sıçramadan söndürüldü

'te korkutan ! Ormana sıçramadan söndürüldü

Emet'te korkutan yangın! Ormana sıçramadan söndürüldü

14.04.2020, 12:10

'nın ilçesine bağlı Çerte ve Aydıncık köyleri arasındaki mera alanda çıkan , köylülerin yangın söndirme tankerleriyle müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Son dakika haberine göre Emet ilçesine bağlı Çer ve Aydıcık köyleri arasında mera alanda bulunan otların henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın salkık alana doğru yayıldı ve bölgede bulunan söğüt ağaçları tutuştu.

Yangına hemen müdahale eden Aydıncık köyünde yaşayan vatandaşlar, köylerinde bulunan yangın söndirme tankeriyle yangının ormanlık alana doğru ilerlemesini önleyip kontrol altına aldılar.

Yaklaşık 500 metrekare alanda etkili olan yangınla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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