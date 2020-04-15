Anaokulu öğrencileri harçlıklarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Afyonkarahisar'da anaokulu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Afyonkarahisarlı anaokulu öğrencilerinden geldi. Emine Efiloğlu Anaokulu öğrencileri, kumbaralarındaki paraları ve harçlıkları kampanyaya bağışladı. Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, minikleri tek tek evlerinde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler de kumbaralarını Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş'a teslim etti. Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan öğrencileri yürekten tebrik eden Karakuş, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in selamlarını iletti. Öğrenciler kampanyaya destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.





Başkan Zeybek de minik öğrencilerin kampanyaya destek olmasının tüm kesimlere örnek olmasını temenni etti. Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket edildiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelindiğini vurgulayan Başkan Zeybek, kampanyaya destek olan öğrencilere teşekkür ederek aileleri ve okul idarecilerini tebrik etti.

DHA