Afyonkarahisar'da bir kişi 70 bin liralık veresiye defterini yakarak “Biz bize yeteriz” dedi

Afyonkarahisar'da lokanta İşletmecisi Sami Erol, "Yeri geldi 10 lira yazdık, yeri geldi 300 lira veresiye yazdık. Bugün defterlerdeki alacağım bütün parayı sildim. Helali hoş olsun. 'Biz bize yeteriz' diyelim, şu sıkıntılı günlerde birbirimize destek olalım." dedi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir lokanta işletmecisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için 70 bin liralık 3 veresiye defterini yaktı.

İşlettiği lokantanın önünde gazetecilere açıklama yapan Sami Erol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin zor günler geçirdiğini belirterek, ilçede veresiye alışkanlığı olduğunu ve 6 yıldır 3 veresiye defterinin dolduğunu söyledi. Erol, bu 3 defterde toplam 70 bin liralık alacağı biriktiğini kaydetti.

Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için bu 3 defteri yakarak, alacaklarından vazgeçmeye karar verdiğini ifade etti.

"BİZ BİZE YETERİZ DİYELİM, BİRBİRİMİZE DESTEK OLALIM"

İnsanların koronavirüsten dolayı ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini vurgulayan Erol, şöyle konuştu:

"Çevremizdeki esnaf arkadaşlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun, bugüne kadar bizden veresiye olarak hizmet aldılar. Yeri geldi 10 lira yazdık, yeri geldi 300 lira veresiye yazdık. Bugün defterlerdeki alacağım bütün parayı sildim. Helali hoş olsun. 'Biz bize yeteriz' diyelim, şu sıkıntılı günlerde birbirimize destek olalım."

Daha sonra iş yerinin önünde veresiye defterlerini yakan Erol, Sandıklı'daki esnafı da kampanyaya destek olmaya davet etti.

İlçede durumu iyi olan birçok vatandaşın bulunduğunu vurgulayan Erol, "Benim iş yerime gelip 'Buraya kimin ne kadar borcu var ben ödeyeyim' demesine de gerek yok. Allah'ın izni ile ben gücümün yettiği kadar hepsini kendim sildim. Bugünden sonra da karnı aç olan herkesi iş yerime beklerim, paralı parasız hiç sıkıntı yok." diye konuştu.

AA