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'a nisan ayında kar sürprizi

Afyonkarahisar'a nisan ayında kar sürprizi

24.04.2020, 14:18

Son dakika... ’ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerde yüksek kesimlerde görülen görenleri şaşırttı. Tepler beyaz örtüye teslim oldu.

İlçede iki gündür devam eden soğuk hava ve yağmur yerini kara bıraktığı Başören köyü, Kumalar Dağı, Uzunpınar köyü ve Karacören köyündeki yüksek rakımlı yaylalar, beyaza büründü.

Nisan ayında yağan kar, güne erken başlayan ve yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlar için adeta sürpriz oldu.

Köylüler ayrıca kar yağışının ardından beyaza bürünen manzara fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.



İHA

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