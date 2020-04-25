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Haberler Afyonkarahisar Tarihi Paşa Camii'nde 87 yıl sonra ilk mukabele okundu

Tarihi Paşa 'nde 87 yıl sonra ilk mukabele okundu

Tarihi Paşa Camii'nde 87 yıl sonra ilk mukabele okundu

25.04.2020, 16:01 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020,16:06

'da belediye ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edilen tarihi Paşa 'nde 87 yıl sonra ilk mukabele okundu.Toplanan hatimlerin duası ise Kadir Gecesinde yapılacağı bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi ve hayırseverler tarafından yeniden inşa edilen tarihi Paşa Camii'nde mukabele geleneği 87 yıl sonra yeniden başladı.
Afyonkarahisar Müftülüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi işbirliğinde canlı olarak yayınlanan mukabeleler, kullanıcılar tarafından Belediye'nin sosyal medya hesapları ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in şahsi hesabından Ramazan boyunca takip edilecek. Toplanan hatimlerin duası ise Kadir Gecesinde yapılacağı bildirildi.
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