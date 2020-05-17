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Afyonkarahisar'da yaşlılarda pazara akın edince sosyal mesafe hiçe sayıldı

Afyonkarahisar’da hafta sonunda dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar da pazara gitmeyi tercih edince, semt pazarında zabıta ekiplerinin onca uyarı ve tedbirlerine rağmen sosyal mesafe korunamadı.

17.05.2020, 17:21 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020,17:22











