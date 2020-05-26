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'da çoban tarafından bulunan geyik tedavi edildi

'da bir çoban tarafından yaralı halde bulanan yaban geyiği, dağdan indirilerek tedavi edildi. Yaban hayvanları tarafından yaralandığı düşünülen geyik, talebi doğrultusunda tarafından ilk müdahalesi yapılarak yaralarına dikiş atıldı.

Afyonkarahisar'da çoban tarafından bulunan geyik tedavi edildi

26.05.2020, 16:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020,16:59

Afyonkarahisar'da bir çoban tarafından yaralı halde bulanan yaban geyiği, dağdan indirilerek tedavi edildi.


Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer kasabasında Veysel Çalışır isimli çoban, dağda hayvan otlattığı sırada yaralı bir geyik buldu. Fedakar çoban, geyiği tedavi edilmesi için kasabaya getirdi. Yaban hayvanları tarafından yaralandığı düşünülen geyik, Döğer Avcılar Kulübünün talebi doğrultusunda Veteriner Hekim Bilal Ersoy tarafından ilk müdahalesi yapılarak yaralarına dikiş atıldı. Geyik daha sonra Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Geyiğin köpekler ve yabani hayvanlar tarafından yaralandığı tahmin edilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

IHA

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