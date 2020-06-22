Umut hırsızları

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde DMD kas hastalığına yakalanan 9 yaşındaki Ahmet Bostan'ın tedavisi için toplam 25 bin 300 lirayı, aileyi telefonla arayıp yardım yapacağını söyleyen dolandırıcılar aldı. Baba İsmail Bostan, tedavisi için toplanan parayla birlikte oğlunun hayallerinin de çalındığını söyledi.

HİNDİSTAN'DA TEDAVİ

Sağırlı köyünde oturan ve bir mermer fabrikasında çalışan 36 yaşındaki İsmail Bostan'ın kas rahatsızlığı olan DMD hastası oğlu Ahmet'in Hindistan'da tedavisi için yardım kampanyası başlatıldı. Hayırseverlerin desteğiyle toplanan yardımlarla ilk tedavi sürecinin fayda sağlamasının ardından ikinci tedavi dönemi için para biriktiren İsmail Bostan dolandırıcıların hedefi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğlunu tedavi ettirebilmek için yardım toplayan İsmail Bostan, kendisini telefonla arayıp 60 bin liralık yardımda bulunacağını söyleyen bir kişiye oğlunun tedavisi için biriktirdiği 25 bin 300 lirayı kaptırdı. Dolandırıldığını fark edince banka hesaplarına bloke koyduran baba İsmail Bostan, Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu.



'BİZ YANDIK AMA BASKALARI YANMASIN'

Vicdansızların bulunmasını isteyen baba Bostan, "Evladıma yardım edecek ümidiyle kişisel bilgilerimi de dolandırıcılara kaptırdım. Tedavi için biriktirdiğimiz parayla birlikte oğlumun hayalleri de gitti. Bize devlet büyüklerimizin yardımcı olmasını istiyorum. Bu vicdansızlar bizi yaktı başkalarını da yakmasın" dedi.

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