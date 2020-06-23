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Balçığa saplanan gebe ineği itfaiye kurtardı

'ın Emirdağ ilçesinde, balçığa saplanan gebe inek, itfaiye erlerinin uzun süreli çalışmasıyla kurtarıldı.

Balçığa saplanan gebe ineği itfaiye kurtardı

23.06.2020, 16:45

Emirdağ ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde çobanlık yapan Celil Emiş'in otlattığı ineklerden biri şiddetli yağmur sonrası oluşan balçığa saplandı. Emiş ile yardımına koşan vatandaşlar tüm çabalarına rağmen gebe olduğu belirtilen ineği kurtaramadı.



Bunun üzerine durum itfaiye arandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balçığa saplı olan ineği, beline bağlanan halatla, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda çekerek, kurtardı. İnek, sahibi Celil Emiş'e teslim edildi.

DHA

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