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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da seyir halindeki tırın lastiği alev aldı

'da seyir halindeki tırın lastiği alev aldı

Son dakika haberine göre, 'da seyir halindeyken patlayan ve alev alan tırın lastiği, çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Afyonkarahisar'da seyir halindeki tırın lastiği alev aldı

27.06.2020, 18:59

Afyonkarahisar-İzmir çevre yolunda Necati S. yönetimindeki 03 AAY 283 dorse plakalı mermer tozu yüklü tırın arka lastiği seyir halindeyken patladı.

Sürtünme nedeniyle alev alan lastiğin yandığını fark eden sürücü aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Çevredeki akaryakıt istasyonu çalışanları ve sürücü, araçtaki yangın söndürme tüpü ile alev alan lastiğe müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu esnada, trafik ekipleri de yolda güvenlik önlemi alarak tek şeridi ulaşıma kapattı. Bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, tırın güvenli bölgeye çekilmesinin ardından normale döndürüldü.

AA

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