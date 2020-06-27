  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu

Bahçeye gizlenmiş jandarma ekiplerince bulundu

’ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla bahçeye gizlenmiş çok miktarda ele geçirildi.

Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu

27.06.2020, 12:02

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; gece saatlerinde Bolvadin ilçesi Kurucaova köyündeki bir bahçede şüpheli şahısların dolaştığı yönünde ihbar alındı. Bölgeye gidilerek araştırma yapan jandarma ekipleri; Y.B. ve A.A. isimli şüpheli şahısları olay yerinde yakaladı. Şüpheliler tarafından bahçeye gizlenen 12 adet ayrı ayrı kesilmiş hap ve 2 ayrı poşette toz halinde toplam 80,55 gram ağırlığında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler Y.B. ve A.A. hakkında yasal işlem başlatılarak, adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bahçeye gizlenmiş uyuşturucu madde jandarma ekiplerince bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA