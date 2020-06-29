Afyonkarahisar'da iki aile arasında hayvan otlatma kavgası: 5 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Ağılönü Mahallesi Eber Gölü sazlıklarında Musa D, Bekir D, Yıldıray D, Mevlüt D. ile Naci G, Faruk G, Süleyman G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt D. bıçakla Süleyman G, Naci G, Faruk G. ile Yıldıray D. ise aldığı darbeler sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kavgada, sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzısıhha kanununun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

AA